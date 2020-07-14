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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики забрали тело погибшего 13 июля украинского бойца – военные

Представители ОБСЕ пытаются договориться с боевиками, чтобы забрать с поля боя тело погибшего военного медика и раненого украинского военного. Жив ли сейчас последний, неизвестно, говорится в сообщении ТСН.

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Тело погибшего медика и раненый боец остаются на поле боя
Тело погибшего медика и раненый боец остаются на поле боя
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Тело военного медика и боец 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики. Об этом в комментарии ТСН сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Сейчас представители ОБСЕ пытаются договориться с боевиками, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца. На данные момент неизвестно, жив ли раненый военнослужащий.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который согласно договоренности пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму", – сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: убийство, ОБСЕ, Донбасс, боевики, эвакуация, обстрелы, медики, военнослужащий, погибшие, ранение
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