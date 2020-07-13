Оккупанты убили украинского военного медика на Донбассе, Дуда переизбран президентом Польши. Главное за день

Убийство под Зайцево
Российско-оккупационные войска совершили убийство украинского военного медика, который после объявления режима тишины эвакуировал тело погибшего военнослужащего. Об этом сообщил сайт ООС. Украинцы имели необходимую маркировку на касках, сказано в сообщении.
Приговор "крымскому министру"
Днепровский районный суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Пожара нет
Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области ликвидирован, заявили в ГСЧС.
Мера пресечения Дугарь
Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь суд изменил меру пресечения – с нее снимут электронный браслет. Другие фигуранты уголовного производства, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, остались под стражей.
Обсуждение кандидатур
Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности отозван из Верховной Рады.
Кандидатуры Уруского, а также будущих глав Нацбанка и Антимонопольного комитета обсуждались на встрече фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским.
Сбор за вылет
Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс и ввела государственный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого пассажира и коммерческий груз.
Дуда еще на пять лет
Во втором туре выборов президента Польши победу одержал действующий глава государства Анджей Дуда. Он набрал 51,01% голосов, его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, – 48,97%.