Проект постановления о назначении Уруского вице-премьером отозвали из Рады

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности отозвали из парламента через три дня после внесения. По данным "Экономической правды", это связано с тем, что "Слуга народа" еще не согласовала кандидатуру Уруского, его встреча с фракцией запланирована на сегодняшний вечер.

Проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 13 июля был отозван из парламента, сообщается на сайте Верховной Рады.

Назначить Уруского вице-премьером предлагал Кабинет Министров. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте 10 июля.

Официальная причина срочного отзыва проекта постановления пока неизвестна.

"Экономическая правда" сообщила, что встреча фракции "Слуга народа" с Уруским назначена на вечер 13 июля.

В кулуарах депутаты от "Слуги народа" сказали изданию, что проект отозвали, потому что фракция еще не согласовала кандидатуру Уруского, а в представлении о назначении, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, указано (.docx), что оно сделано по предложению "Слуги народа".

Уруский – доктор технических наук. Занимал руководящие должности на предприятиях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. В 1996–2000 годах Уруский работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003 годах занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, в 2005–2006 годах был первым замминистра промышленной политики, а в 2015-м – главой Государственного космического агентства Украины. Сейчас Уруский руководит инжиниринговой компанией "Прогресстех-Украина".