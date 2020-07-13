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Лесной пожар в Луганской области ликвидирован – ГСЧС Украины

По данным ГСЧС Украины, полностью пожар на территории Новоайдарского района Луганской области был ликвидирован сегодня в 17.20.

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Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля
Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля
Фото: ДСНС України / Facebook

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 13 июля в Facebook сообщила о ликвидации лесного пожара в Луганской области.

По данным спасателей, полностью пожар на территории Новоайдарского района был ликвидирован сегодня в 17.20.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/4402474646437068

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибло пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

10 июля из-за лесных пожаров загорелась городская свалка в Северодонецке.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, спасатели, лесные пожары в Луганской области
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