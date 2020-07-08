В результате пожаров в Луганской области погибли пять человек – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что данные о количестве жертв лесных пожаров, которые бушуют в Луганской области с 6 июля, предварительные. По его словам, окончательная информация о количестве погибших поступит сегодня вечером.

Зеленский: Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет Фото: president.gov.ua

По предварительным данным, в результате лесных пожаров в Луганской области погибли пять человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в селе Смоляниново Новоайдарского района утром 8 июля.

"Во-первых, хочу выразить соболезнование семьям, потерявшим из-за этого пожара своих родных и близких. Сейчас есть данные, что это пять человек. Думаю, до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет", – сказал он.

Масштабный пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСГЧ на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро", еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в "Волчьем озере" огонь уничтожил 80 дачных домов.

Информация о количестве жертв пожаров разнится: ГСЧС 8 июля сообщала о трех погибших, пресс-служба МВД вечером 7 июля – о шести. Утром 8 июля представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что ночью количество жертв увеличилось – в больнице скончался местный житель 1962 года рождения, который получил термические ожоги.