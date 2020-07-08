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В больнице скончался пострадавший от пожаров в Луганской области

Новой жертвой лесных пожаров в Луганской области стал находившийся в реанимации мужчина 1962 года рождения, отметил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

Пожар начался в Новоайдарском районе
Пожар начался в Новоайдарском районе
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Ночью 8 июля в Луганской области скончался местный житель, который пострадал вследствие лесных пожаров. Об этом в Faceboоk проинформировал представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"Мужчина 1962 года рождения, который находился в реанимации в тяжелом состоянии с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное", – написал он.

https://www.facebook.com/pavllis/posts/3062297463857532

Лесной пожар начался 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области и добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.

По данным МВД на вечер 7 июля, погибли шесть человек. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов.

Планировалось использование авиации спасателей из Краматорска Донецкой области. Однако боевики не обеспечили режим тишины, в связи с чем от тушения самолетами пока отказались.

Теги: пожар, Луганская область, жертвы, пострадавшие, Павел Лисянский, реанимация, лесные пожары в Луганской области
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