Лесные пожары в Луганской области. Госпитализированы 28 человек, среди них 17 детей

В поселке Смоляниново Новоайдарского района Луганской области лесные пожары уничтожили 22 дома и 47 хозяйственных помещений, сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.



По состоянию на 22.30 7 июля в результате лесных пожаров в Луганской области госпитализированы 28 человек, в их числе 17 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"По словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", – написал Лисянский.

Он добавил, что в поселке Смоляниново Новоайдарского района пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений.

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области 7 июля добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.

Известно о шести погибших. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов, используется авиация.