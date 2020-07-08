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Лесной пожар в Луганской области подбирается к Северодонецку. Фоторепортаж

Вчера 23.56
Шесть человек стали жертвами лесного пожара, который перекинулся на несколько населенных пунктов Новоайдарского района Луганской области. Огонь добрался до окрестностей временного областного центра Северодонецка. Полиция перекрыла дороги из Северодонецка в Новоайдар и село Пурдовка. По данным Луганской ОГА, к ликвидации пожара привлечено более 360 сотрудников спасательных служб.
Теги: Северодонецк, спасатели, лесные пожары в Луганской области
 

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