Лесной пожар в Луганской области подбирается к Северодонецку. Фоторепортаж
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю / Facebook
Фото: Ірина Мудрик / Facebook
Фото: Ірина Мудрик / Facebook
Фото: Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook
Шесть человек стали жертвами лесного пожара, который перекинулся на несколько населенных пунктов Новоайдарского района Луганской области.
Огонь добрался до окрестностей временного областного центра Северодонецка
. Полиция перекрыла дороги из Северодонецка в Новоайдар и село Пурдовка. По данным Луганской ОГА, к ликвидации пожара привлечено более 360 сотрудников спасательных служб.