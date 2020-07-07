В Луганской области бушуют лесные пожары, есть погибший

Один человек погиб, девять госпитализированы вследствие лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Пожарные из пяти областей борются с огнем в Новоайдарском районе Фото: lg.dsns.gov.ua

Спасатели пытаются ликвидировать два очага лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области, сообщил вечером 7 июля пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 июля в 13.21 вблизи села Осколоновка на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой – 20 га. В 8.11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38 градусов) произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Предварительно один человек погиб и девять госпитализированы", – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил 80 дачных домиков кооператива "Волчья яма" и 30 домов в Смоляниново.

Одновременно пожарные борются с возгоранием сухой травы и леса вблизи села Капитаново. Там площадь верхового пожара достигла 40 га.

К тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Дополнительно ГосЧС направило в район бедствия 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Луганское областное управление ГосЧС информирует, что жителей сел Волчье и Смоляниново эвакуируют.