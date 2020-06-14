Спасатели в ходе тушения лесного пожара в серой зоне на Донбассе обнаружили боеприпасы

Украинские спасатели тушили лесной пожар в серой зоне на Донбассе и обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Информацию о пожаре вблизи села Орехово-Донецкое Новоайдаровского района Луганской области на территории Славяносербского лесничества спасатели получили 13 июня.
Около 14.00 возгорание локализовали на площади 10 га.
К тушению привлекались в том числе специалисты-пиротехники. Они изъяли 54 патрона 7,62 мм и минометную мину 82 мм.
По состоянию на утро сегодняшнего дня открытого огня не наблюдается, спасатели проводят дежурство.