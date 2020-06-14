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Спасатели в ходе тушения лесного пожара в серой зоне на Донбассе обнаружили боеприпасы

Специалисты-пиротехники вместе со спасателями тушили пожар на территории Славяносербского лесничества в Луганской области из-за обнаруженного там склада боеприпасов.

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Возгорание уже локализовали
Возгорание уже локализовали
Фото: depositphotos.com

Украинские спасатели тушили лесной пожар в серой зоне на Донбассе и обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о пожаре вблизи села Орехово-Донецкое Новоайдаровского района Луганской области на территории Славяносербского лесничества спасатели получили 13 июня.

Около 14.00 возгорание локализовали на площади 10 га.

К тушению привлекались в том числе специалисты-пиротехники. Они изъяли 54 патрона 7,62 мм и минометную мину 82 мм.

По состоянию на утро сегодняшнего дня открытого огня не наблюдается, спасатели проводят дежурство.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, Донбасс, лесные пожары, боеприпасы
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