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В Москве в торговом центре произошел пожар, эвакуировали 400 человек

Возгорание потушили сотрудники торгового центра до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.

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Информация о пострадавших в результате пожара в ТЦ не поступала
Информация о пострадавших в результате пожара в ТЦ не поступала
Фото: depositphotos.com

В районе "Москва-Сити" произошел пожар в доме №2 на Пресненской набережной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Издание отмечает, что по этому адресу расположен ТЦ "Афимолл Сити".

Как рассказали в МЧС, в одном из помещений загорелась бумага на площади в 0,5 м².

"Возгорание было потушено сотрудниками ТЦ до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также ими была проведена эвакуация 400 человек", – заявили в пресс-службе.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Теги: пожар, Москва, эвакуация, МЧС, пострадавшие
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