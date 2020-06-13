В Москве в торговом центре произошел пожар, эвакуировали 400 человек

В районе "Москва-Сити" произошел пожар в доме №2 на Пресненской набережной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.
Издание отмечает, что по этому адресу расположен ТЦ "Афимолл Сити".
Как рассказали в МЧС, в одном из помещений загорелась бумага на площади в 0,5 м².
"Возгорание было потушено сотрудниками ТЦ до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также ими была проведена эвакуация 400 человек", – заявили в пресс-службе.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.