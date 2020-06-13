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Семья мужчины, погибшего в ДТП с Ефремовым, отказалась принимать извинения от актера

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, заявили, что не примут материальную компенсацию от артиста.

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Семья погибшего сочла извинения Ефремова запоздалыми
Семья погибшего сочла извинения Ефремова запоздалыми
Скриншот: GrazhdaninPoet / YouTube

Семья Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, не приняла извинений от актера. Об этом агентству РБК сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

"Я связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", – сказал он.

По словам адвоката, брат погибшего заявил, что семья не собирается принимать денежную компенсацию от актера.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также заверил, что не будет пытаться избежать ответственности за совершение ДТП. Он также говорил, что готов предоставить помощь семье погибшего, если ее примут.

Теги: Россия, ДТП, Москва, Михаил Ефремов, Александр Добровинский
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