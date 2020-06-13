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"Больше нет никакого Ефремова". Российский актер заверил, что не будет "отмазываться" от ответственности. Видео

Российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов 12 июня опубликовал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля Сергей Захаров. Видео доступно на YouTube-канале проекта "Гражданин поэт". Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей. "Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ефремов записал видеообращение
Ефремов записал видеообращение
Видео: GrazhdaninPoet / YouTube

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

видео

Видео: GrazhdaninPoet / YouTube
Теги: Россия, ДТП, авария, Михаил Ефремов, Сергей Захаров
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