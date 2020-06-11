Вдова погибшего в ДТП, устроенном Ефремовым: Я не хочу никакой мировой, пусть сядет

Для российского актера Михаила Ефремова, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом, “найдут льготы“, заявила вдова погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова.

Вдова погибшего Захарова: Хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше Скриншот: Пусть говорят / YouTube

Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП, спровоцированном российским актером Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале" рассказала, что все еще ждет мужа и не может смириться с его смертью.

Она высказалась о желаемом наказании для Ефремова.

"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из 12 лет половину действительно пусть посидит. А может быть, и вылечится", – сказала она.

ВИДЕО

Видео: Пусть говорят / YouTube

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.