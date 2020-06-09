"Они из каких-то органов, что ли?" Жена Ефремова рассказала о друзьях мужа, которые после ДТП с участием актера сказали ей "не рыпаться"

Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что люди, окружающие ее супруга, с которыми он ездил на Афон и ходил в баню, вызывают у нее страх и сказали, чтобы она не ехала с дачи в Москву после смертельного ДТП.

Жена Ефремова о супруге: Он срывался с катушек совсем, пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно Фото:ru.telegram.one

Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после смертельного ДТП, спровоцированного ее пьяным мужем, отвечая на вопросы представителя одного из силовых ведомств, рассказала, что вокруг ее супруга собрались люди "из каких-то органов". Об этом сообщает MK.ru.

Женщина заявила, что с 16 марта находится на даче на самоизоляции.

"Я когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву. А мне говорят: не езжай, там люди собрались. (...) Немножко друзья… Какие-то мужики. Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: "Не рыпайся, сиди дома", – мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", – отметила она.

Жена Ефремова заверила, что не знает, кто именно эти люди.

"Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. "Бабам там не место", – говорил он мне. Они из каких-то органов, что ли?" – рассказала Кругликова.

Также она добавила, что Ефремов сильно пил после смерти своей матери, которой не стало летом 2019 года, а также после смерти режиссера Галины Волчек (26 декабря 2019 года).

"Он срывался с катушек совсем, пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", – рассказала жена актера.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. После смерти пострадавшего статью переквалифицировали на более тяжкую, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.