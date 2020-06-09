Собчак после смертельного ДТП: Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову

Российская телеведущая Ксения Собчак в микроблоге заявила, что представители российского общества осуждают или поддерживают спровоцировавшего в состоянии алкогольного опьянения ДТП российского актера Михаила Ефремова.

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в Instagram, что российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего в состоянии алкогольного опьянения ДТП, осуждает лицемерное общество.

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] "Гражданин поэт" и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить ее", – написала она.

Собчак отметила, что многие ее близкие потеряли свою личность и талант из-за алкоголизма.

"Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (листайте карусель), а сегодня эти же люди "страшно осуждают-с" Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его – поступку этому оправдания нет. Если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтобы не сесть за руль, он может. Просто это значит, что базовая потребность этих людей – осуждать", – заявила Собчак.

Она отметила, что Ефремова защищают или осуждают в зависимости от политических взглядов.

"Если ты "либеральный обком", то защищаешь Мишу, так как он "наш", а если бы на его месте был чиновник "Единой России", то вонь в Facebook стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное "плетение узоров": здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова или, наоборот, тут поддержу Ефремова, но завтра, если единоросс пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его, и весь "кровавый режим". Все это "веретено" – это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом "наш" или "не наш"? За "белых"? Или за "красных"? И вот это я ненавижу", – завершила пост телеведущая.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. После смерти пострадавшего статью переквалифицировали на более тяжкую, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. В ближайшее время его вызовут на допрос.