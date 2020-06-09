Одним жалко погибшего и его невольного убийцу Ефремова, другим очень хорошо, ведь появилась сладкая возможность выступить с нравоучением

Вчерашняя трагедия – как любая трагедия – оказалась отличной лакмусовой бумажкой. Люди разделились на тех, кому от этой истории очень плохо, потому что жалко и погибшего, и его невольного убийцу, и на тех, кому от нее очень хорошо, потому что появилась сладкая возможность выступить с нравоучением, надавать пощечин, откомпенсировать собственное ничтожество возможностью повытирать ноги о растоптанную судьбу "звезды"…

Отдельный круг в этом аду – профессионалы. Те, кто бежали с диктофонами за женой погибшего, приехавшей в "Склиф", запускали в оборот лживые мерзости об адвокатах, массово отказывающихся от защиты Ефремова, предсказуемо разжигали и разжигают на этой трагедии социальную и политическую рознь.

Тут еще все впереди, разумеется. А впрочем, тоже ничего нового.

"Сынок, если ты проживешь достаточно долго, то поймешь, что даже репортеру не всегда обязательно быть подонком". Роберт Пенн Уоррен. "Вся королевская рать".

Источник: Виктор Шендерович / Facebook