Михаила Ефремова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу – СМИ

По данным агентства "Интерфакс", российские следователи хотят получить объективную оценку психического здоровья актера Михаила Ефремова, который совершил пьяное ДТП в центре Москвы.

На фото Ефремов в зале суда Скриншот: Новости на Первом Канале / YouTube

Российского актера Михаила Ефремова, который совершил ДТП с летальным исходом вечером 8 июня в Москве, могут направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 10 июня сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Следствие хочет получить объективную оценку его психического здоровья, отметил собеседник издания.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".