Кума Ефремова Литвинова впервые высказалась о совершенном им смертельном ДТП: Я про милосердие

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова, которая является крестной дочери российского актера Михаила Ефремова, заявила, что смертельное ДТП, виновником которого он стал, это драма для всех сторон.

Литвинова: Я знаю, что это такое с самого детства... когда именно травят и добивают упавшего... Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова впервые прокомментировала смертельное ДТП, совершенное ее кумом, российским актером Михаилом Ефремовым. Пост она обнародовала в Instagram.

"Вас когда-нибудь травили? Меня – да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства... когда именно травят и добивают упавшего... Да, я про Михаила Ефремова. Это драма для всех сторон – с ним тоже случилось горе – да, я про милосердие", – написала она.

Литвинова крестила дочь Ефремова от актрисы Ксении Качалиной – Анну Марию.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.