После ДТП с актером Ефремовым российская полиция возбудила еще одно дело – о сбыте наркотиков

10 июня московская прокуратура сообщила, что российский актер Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, после этого полиция открыла уголовное дело "о сбыте наркотических средств водителю неустановленными лицами".

По делу о смертельном ДТП Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы Скриншот: Россия 24 / YouTube

В рамках расследования дела о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова полиция возбудила новое уголовное дело – о сбыте наркотиков, сообщило 10 июня главное управление МВД РФ по Москве.

Расследование дела передали в главное следственное управление ГУ МВД по Москве, чего ранее потребовала прокуратура.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ", – сказано в сообщении.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Агентство РБК отметило, что возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков параллельно с делом о преступлении, совершенном в состоянии наркотического опьянения, – обычная практика в РФ. Юрист Арсений Левинсон сказал агентству, что часто такие дела – заведомо бесперспективные, "которые потом висят приостановленными".

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".