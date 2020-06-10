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10 июня, 2020
 
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Садальский: Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от многих, он человек честный

Российский актер Станислав Садальский, говоря о спровоцировавшем в состоянии алкогольного опьянения ДТП российском актере Михаиле Ефремове, что в последнее время публика превратилась в желчных стервятников.

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Садальский о Ефремове: Не буду ни защищать, ни осуждать
Садальский о Ефремове: Не буду ни защищать, ни осуждать
Фото: stassadal / Instagram

Российский актер Станислав Садальский в Instagram заявил, что не намерен ни защищать, ни осуждать спровоцировавшего в состоянии алкогольного опьянения ДТП российского актера Михаила Ефремова.

"Целый день звонят со всех каналов по поводу Миши. Не буду ни защищать, ни осуждать. У меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. И лишь Богу известно, почему он порой тормозит пьяного, забирая не его жизнь, а жизнь невиновного", – написал он.

Садальский отметил, что знает, как это страшно, когда в одночасье ломается судьба и ничего невозможно отмотать назад.

"Пугает другое. Как за последние годы изменились зрители. Откуда столько желчи? Они превратились в стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждый день лили это адово пламя беды. Хорошие вести они не переваривают, только чужая смерть, страх, боль, унижения могут утолить эту жажду. На время. Завтра будет другой скандал, будет новый приступ желчи, который будет изрыгаться в хоре таких же стервятников. Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный", – заявил Садальский.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.

Теги: Россия, ДТП, смерть, Москва, авария, Станислав Садальский, алкоголь, Михаил Ефремов, актер
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