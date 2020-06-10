Названы условия домашнего ареста Ефремова

В случае несоблюдения условий домашнего ареста заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, обвиняемым в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, эта мера пресечения будет заменена на арест.

В российской Федеральной службе исполнения наказаний назвали условия домашнего ареста заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ефремову запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Разрешается вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. При этом он обязан уведомлять органы следствия о каждом звонке.

Круг общения актера ограничили близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.

Домашний арест продлится до 9 августа.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан.