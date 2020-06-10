Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим

Российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж украинской певицы Ирины Билык, на своей странице в Instagram разместил ролик с задержанием совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения актера Михаила Ефремова.
"Нет ни малейших сомнений в том, что актер виновен. Безусловно, не стоило садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно, что он совершил преступление и должен понести наказание по закону. Я не был знаком с артистом и не пытаюсь оправдать его поступок – по его вине умер человек, но, знаете, что в этой ситуации меня удивляет, так это кровожадность публики, то, с какой легкостью те, кто вчера, возвышая до небес, носил тебя на руках, сегодня готовы четвертовать, мгновенно сменив свое настроение", – написал он.
По словам Ахмадова, в сети появляются ужасающие его своей ненавистью публикации.
"Количество появившихся публикаций, полных ярой ненависти, приводит в ужас не меньше, чем поступок актера, решившего в изрядном подпитии сесть за руль машины. Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика с особым удовольствием насладилась бы сатисфакцией. Меня каждый раз приводит в ужас мысль, что не очень-то мы изменились со времен инквизиции", – завершил он.
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Вчера сети появилась новость, что известныи * , всеми любимыи * , талантливыи * артист, будучи в нетрезвом состоянии, совершил автомобильную аварию, в результате которои * погиб один человек. Нет ни малеи * ших сомнении * в том, что актер виновен. Безусловно, не стоило садиться за руль состоянии алкогольного опьянения. Очевидно что, он совершил преступление, и ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ, по закону. Я не был знаком с артистом и НЕ ПЫТАЮСЬ ОПРАВДАТЬ ЕГО ПОСТУПОК- по его вине умер человек, но знаете, что в этои * ситуации меня удивляет, кровожадность публики, то с какои * легкостью, те кто вчера возвышая до небес, носил тебя на руках, сегодня готов четвертовать, мгновенно сменив свое настроение. Количество появившихся публикации * , полных ярои * ненависти, приводит в ужас, не меньшии * чем поступок, актера решившего в изрядном подпитии, сесть за руль машины. Такое ощущение, что если бы можно было, без суда и следствия, сжечь его, на центральнои * площади, то публика с особым удовольствием насладилась бы сатисфакциеи * . Меня каждыи * раз приводит в ужас мысль, что не очень то мы изменились со времен инквизиции.
Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.