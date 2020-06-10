Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
10 июня, 2020
 
Новости

Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим

Муж украинской певицы Ирины Билык – российский режиссер Аслан Ахмадов заявил, что его приводят в ужас посты со словами ненависти в адрес совершившего в пьяном состоянии ДТП актера Михаила Ефремова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ахмадов: Количество появившихся публикаций, полных ярой ненависти, приводит в ужас не меньше, чем поступок актера, решившего в изрядном подпитии сесть за руль машины
Ахмадов: Количество появившихся публикаций, полных ярой ненависти, приводит в ужас не меньше, чем поступок актера, решившего в изрядном подпитии сесть за руль машины
Фото: aslanahmadov / Instagram

Российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж украинской певицы Ирины Билык, на своей странице в Instagram разместил ролик с задержанием совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения актера Михаила Ефремова.

"Нет ни малейших сомнений в том, что актер виновен. Безусловно, не стоило садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно, что он совершил преступление и должен понести наказание по закону. Я не был знаком с артистом и не пытаюсь оправдать его поступок – по его вине умер человек, но, знаете, что в этой ситуации меня удивляет, так это кровожадность публики, то, с какой легкостью те, кто вчера, возвышая до небес, носил тебя на руках, сегодня готовы четвертовать, мгновенно сменив свое настроение", – написал он.

По словам Ахмадова, в сети появляются ужасающие его своей ненавистью публикации.

"Количество появившихся публикаций, полных ярой ненависти, приводит в ужас не меньше, чем поступок актера, решившего в изрядном подпитии сесть за руль машины. Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика с особым удовольствием насладилась бы сатисфакцией. Меня каждый раз приводит в ужас мысль, что не очень-то мы изменились со времен инквизиции", – завершил он.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.

Теги: Михаил Ефремов, Ирина Билык, Аслан Ахмадов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS