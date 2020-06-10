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13 июня, 2020
 
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Ефремова заподозрили в попытке суицида – Telegram-канал

На шее российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего наступила смерть человека, родственники заметили следы суицида, пишет Telegram-канал Mash.

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8 июня Ефремов спровоцировал аварию со смертельным исходом
8 июня Ефремов спровоцировал аварию со смертельным исходом
Скриншот: вДудь / YouTube

Российский актер Михаил Ефремов мог совершить попытку суицида после того, как 8 июня спровоцировал аварию на дороге, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на медиков.

Отмечается, что близкие актера вызвали скорую помощь после того, как заметили у него на шее шрам багрового цвета. Прибывшие на вызов медики якобы подтвердили догадки родственников о возможном суициде и вызвали психиатрическую помощь. 

Сам актер не помнит, в связи с чем на его шее появились шрамы. 

Как рассказал Telegram-каналу Life Shot представлявший интересы актера адвокат Виталий Чернышев, след на шее актера мог появиться во время столкновения автомобилей от ремня безопасности.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт". 

Теги: Россия, ДТП, Москва, авария, Михаил Ефремов
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