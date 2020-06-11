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13 июня, 2020
 
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Адвокат Добровинский о Ефремове: Я знаю как выиграть дело. И делать этого не хочу

По словам российского адвоката Александра Добровинского, он будет защищать в суде интересы семьи водителя Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП, спровоцированного актером Михаилом Ефремовым 8 июня.

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Добровинский: Что бы я посоветовал Ефремову? Отдать все свои деньги семье убитого
Добровинский: Что бы я посоветовал Ефремову? Отдать все свои деньги семье убитого 
Фото:alexanderdobrovinsky / Instagram

Российский адвокат Сергей Добровинский заявил, что знает, как можно было бы оправдать в суде совершившего 8 июня аварию с летальным исходом российского актера Михаила Ефремова, но не будет этого делать. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram. 

"Я знаю как выиграть дело для Михаила. И делать этого не хочу", – написал он. 

По словам Добровинского, он будет защищать в суде интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, спровоцированной актером. 

"Семья обратилась ко мне за помощью. Причем публично. Так как на стороне Михаила может появиться адвокат точно с такими же идеями, как у меня, я буду хорошо знать, как с этим бороться. Предложение брата покойного я принял", – заявил адвокат. 

Комментируя отношение к Ефремову, Добровинский посоветовал актеру помочь семье погибшего водителя материально.

"Что бы я посоветовал Ефремову? Отдать все свои деньги семье убитого им несчастного человека, ни в коем случае не афишируя и не спекулируя этим. И публично покаявшись, принять самое суровое наказание. Это хотя бы чуть-чуть был бы поступок гражданина", – заключил он. 

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. 

Теги: Россия, ДТП, Москва, авария, алкоголь, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, актер, адвокат, Александр Добровинский
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