Адвокат Добровинский о Ефремове: Я знаю как выиграть дело. И делать этого не хочу

Российский адвокат Сергей Добровинский заявил, что знает, как можно было бы оправдать в суде совершившего 8 июня аварию с летальным исходом российского актера Михаила Ефремова, но не будет этого делать. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram.
"Я знаю как выиграть дело для Михаила. И делать этого не хочу", – написал он.
По словам Добровинского, он будет защищать в суде интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, спровоцированной актером.
"Семья обратилась ко мне за помощью. Причем публично. Так как на стороне Михаила может появиться адвокат точно с такими же идеями, как у меня, я буду хорошо знать, как с этим бороться. Предложение брата покойного я принял", – заявил адвокат.
Комментируя отношение к Ефремову, Добровинский посоветовал актеру помочь семье погибшего водителя материально.
"Что бы я посоветовал Ефремову? Отдать все свои деньги семье убитого им несчастного человека, ни в коем случае не афишируя и не спекулируя этим. И публично покаявшись, принять самое суровое наказание. Это хотя бы чуть-чуть был бы поступок гражданина", – заключил он.
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Есть несколько видов дел , к которым я никогда не хотел иметь никого отношения, а даже не то что браться: педофилия, наркотики , терроризм. Впрочем дела связанные с убии * ствами меня тоже не очень интересовали. Но сегодня прибавился еще * один вид дел: ДТП , повле * кшее за собои * смерть одного или более людеи * , в состоянии алкогольного опьянения. Что бы я посоветовал Ефремову? Скажу. Отдать все свои деньги семье убитого им несчастного человека,ни в коем случае не афишируя и не спекулируя этим, и публично покаясь, принять самое суровое наказание. Это хотя бы чуть-чуть был бы поступок гражданина. Напомню , что статья 264 говорит о наказании в виде лишении свободы на 12 лет. Мало.
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.