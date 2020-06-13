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13 июня, 2020
 
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Мать вели под руки. Умершего после ДТП с Ефремовым похоронили под Рязанью. Видео

Умершего после ДТП, спровоцированного российским актером Михаилом Ефремовым, курьера Сергея Захарова похоронили 11 июня.

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Захарову было 57 лет
Захарову было 57 лет
Фото: Сергей Захаров / "Одноклассники"

Работавшего курьером Сергея Захарова, погибшего в ДТП, спровоцированном российским актером Михаилом Ефремовым, похоронили на родине, в Рязанской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Гроб с телом Сергея Захарова привезли на отпевание в храм Казанской Божьей Матери в селе Константиново, где собрались родственники покойного.

Мать погибшего Марию вели под руки. Женщине, перенесшей два инфаркта, последней сказали о смерти сына.

Попрощаться также пришли соседи и друзья Захарова.

Знакомые семьи заявили, что Ефремов не предлагал помощь и не извинился.

Погибшему Захарову было 57 лет.

ВИДЕО
Видео: Телеканал 360 / YouTube

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Теги: Россия, ДТП, автомобили, смерть, авария, наркотики, арест, алкоголь, Михаил Ефремов, похороны, Рязань, кокаин, Сергей Захаров, видео, актер
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