Бывшая жена российского актера Михаила Ефремова, его коллега Ксения Качалина рассмеялась, слушая о смертельной аварии, которую спровоцировал ее бывший супруг.

Качалина о том, что Ефремов выехал на встречную полосу: Ого! Супер! Просто супер Скриншот: ntv.ru

Бывшая супруга российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, сильно пьющая актриса Ксения Качалина в беседе с Teleprogramma.Pro заявила, что он не виновен в аварии.

"Это же не два острова, когда погибли 50–60 человек. Мне настолько на все это по фигу. Помню, как в Гоа взорвали мост. Погибли три деревни. Вот это было круче", – отметила она.

Качалина призналась, что употребляет алкоголь, и заявила, что они вместе с Ефремовым переедут в Амстердам, чтобы пить и курить.

"Михаил – самый любимый и самый красивый. Ефремов не виноват. Его подставили", – заявила актриса.

На замечание журналистки, что Ефремов выехал на встречную полосу, она сказала: "Ого! Супер! Просто супер".

Слушая о том, что человек, в автомобиль которого врезался Ефремов, умер, Качалина рассмеялась.

"Ой, мне так скучно!" – заявила она.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.