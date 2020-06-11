"Никакие п...здаболы типа Водонаевой не должны свой рот поганый открывать". Панин после ДТП с участием Ефремова высказался о звезде "Дома-2"

Российский актер Алексей Панин в матерной форме высказался о звезде реалити-шоу "Дом-2" Алене Водонаевой, которая, комментируя ДТП, спровоцированное актером Михаилом Ефремовым, назвала пьяных водителей исчадиями ада.

Панин о Ефремове: Миша, наверное, не должен был за руль садиться пьяным. Мишу нельзя сажать в тюрьму Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин на своей странице в Instagram разместил видео, в котором заявил, что спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов не должен сидеть в тюрьме.

Панин признался, что сидит спиной к камере, поскольку выпивал неделю.

"Сейчас всякие типа, б...дь... Алена Водонаева... х...ета всякая высказывается по поводу ситуации с Ефремовым. Да, Миша, наверное, не должен был за руль садиться пьяным. Мишу нельзя сажать в тюрьму. И никакие п...здаболы типа Алены Водонаевой не должны свой рот поганый открывать", – заявил Панин и сопроводил пост подписью: "Ефремов – гений".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ефремов Гений * Публикация от А. Панин. * (@actor_ap) 9 Июн 2020 в 4:32 PDT

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева, в адрес которой высказался Панин, ранее в Instagram Stories обнародовала видео с места происшествия, спровоцированного Ефремовым, и заявила, что вождение автомобиля в нетрезвом виде не поддается никакому объяснению.

"Фу, как противно от новости про Ефремова! Это просто чудовищно, это просто не поддается никакому объяснению, когда люди… Люди! Ну, ладно, ты хочешь сдохнуть – ты иди, убейся об автобус, я не знаю, прыгни со скалы. Но ты подвергаешь риску других людей. (...) Я считаю, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, – просто исчадия ада", – заявила Водонаева.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.