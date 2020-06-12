"Что общего у меня, простой белой девушки, и шестикратно судимого черного героя протестов?". Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой

Российская телеведущая Ксения Собчак создала фотогалерею из снимков своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым и похорон афроамериканца Джорджа Флойда.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram подборку снимков своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Стилистику своей свадьбы она сравнила с похоронами афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейскими.

"Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность – вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов, объединяйся! Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и... Флойду! И в этой точке, вдруг я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны!!! Аминь и да здравствует VIP-RIP", – написала она.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими, начались антирасистские протесты.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками.

Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Флойда похоронили 10 июня.