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13 июня, 2020
 
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"Что общего у меня, простой белой девушки, и шестикратно судимого черного героя протестов?". Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой

Российская телеведущая Ксения Собчак создала фотогалерею из снимков своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым и похорон афроамериканца Джорджа Флойда.

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Собчак: Обрядность вот наша связующая нить!
Собчак: Обрядность – вот наша связующая нить! 
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram подборку снимков своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Стилистику своей свадьбы она сравнила с похоронами афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейскими.

"Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность – вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов, объединяйся! Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и... Флойду! И в этой точке, вдруг я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны!!! Аминь и да здравствует VIP-RIP", – написала она.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими, начались антирасистские протесты.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками.

Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Флойда похоронили 10 июня.

Теги: Россия, США, Ксения Собчак, смерть, протесты, свадьба, похороны, Константин Богомолов, Джордж Флойд
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