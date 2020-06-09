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09 июня, 2020
 
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Старший сын Бекхэмов присоединился к антирасистским протестам в Лос-Анджелесе. В социальных сетях подвергли его инициативу критике

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин стал участником антирасистского протеста. Подписчики Виктории Бекхэм раскритиковали участие Бруклина в уличных демонстрациях.

Старшему сыну Бекхэмов в марте исполнился 21 год
Старшему сыну Бекхэмов в марте исполнился 21 год
Фото: victoriabeckham / Instagram

Британский дизайнер Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram обнародовала фото своего старшего сына Бруклина, на котором он вместе со своей девушкой – актрисой Николой Пельтц запечатлен во время уличных антирасистских протестов в Лос-Анджелесе.

"Так горжусь тобой и твоей девушкой", – подписала снимок Виктория Бекхэм.

Публикация вызвала дискуссию среди ее подписчиков.

"Поздравляем с распространением пандемии", – отреагировали на фото фолловеры.

"Он собирается уничтожить несколько магазинов, как это делают протестующие?" – спрашивают пользователи Instagram.

"Еще один известный парень, который пытается произвести впечатление на мир. Как типично", – пишут в комментариях к фото подписчики.

"Молодец мама, ты хорошо его воспитала", – не согласна с мнением критиков часть интернет-пользователей.

"Замечательный сын удивительной матери", – поддержали Викторию Бекхэм фолловеры.

Гражданин США Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в стране начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты распространились на всю страну. В 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Теги: США, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм
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