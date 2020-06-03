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03 июня, 2020
 
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"Харатьян в платье". Подписчики Собчак обсудили ее образ в стиле ретро

Российскую телеведущую Ксению Собчак в ретро-образе сравнили с актером Дмитрием Харатьяном.

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Собчак: Барышня едет на дальнюю дачу
Собчак: Барышня едет на дальнюю дачу
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото в образе ретро – женщины XIX века.

"Барышня едет на дальнюю дачу", – написала она.

"Барышне бы манер еще соответствующих, а то выражается, как портовый грузчик порой. Диссонанс, однако!" – прокомментировал ugolovnye_voprosy.

"Харатьян в платье", – написал artemprotiv.

Дмитрий Харатьян – российский актер, звезда серии фильмов "Гардемарины".

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Ксения Собчак, ретро, актер, телеведущая, Гардемарины, Дмитрий Харатьян, фото
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