"Харатьян в платье". Подписчики Собчак обсудили ее образ в стиле ретро

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото в образе ретро – женщины XIX века.
"Барышня едет на дальнюю дачу", – написала она.
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"Барышне бы манер еще соответствующих, а то выражается, как портовый грузчик порой. Диссонанс, однако!" – прокомментировал ugolovnye_voprosy.
"Харатьян в платье", – написал artemprotiv.
Дмитрий Харатьян – российский актер, звезда серии фильмов "Гардемарины".
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.