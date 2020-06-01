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01 июня, 2020
 
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"Удар ноутбуком?", "Лошадка". Богомолов показал фото женщины топлес

Подписчики страницы Instagram российского режиссера Константина Богомолова предположили, что он показал жену, телеведущую Ксению Собчак, без бюстгальтера, со следом от удара.

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Богомолов поделился снимком в жанре ню
Богомолов поделился снимком в жанре ню
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком женщины, позирующей топлес и снятой со спины.

Подписчики Богомолова предположили, что это его жена, телеведущая Ксения Собчак. Они также заметили на спине женщины изображение логотипа Apple, напоминающее след от удара.

"Ксюха?" – спросил olegkrevetkin.

"Виторган узнает родинку на левом боку?" – прокомментировала mimischkaja.

"Лошадка", – написала leonowa.annet.

"Вы ударили кого-то ноутбуком?" – спросила vasilisavasilek4354.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, режиссер, топлес, Константин Богомолов, бюстгальтер
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