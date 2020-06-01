"Удар ноутбуком?", "Лошадка". Богомолов показал фото женщины топлес

Подписчики страницы Instagram российского режиссера Константина Богомолова предположили, что он показал жену, телеведущую Ксению Собчак, без бюстгальтера, со следом от удара.

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком женщины, позирующей топлес и снятой со спины.

Подписчики Богомолова предположили, что это его жена, телеведущая Ксения Собчак. Они также заметили на спине женщины изображение логотипа Apple, напоминающее след от удара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 1 Июн 2020 в 12:05 PDT

"Ксюха?" – спросил olegkrevetkin.

"Виторган узнает родинку на левом боку?" – прокомментировала mimischkaja.

"Лошадка", – написала leonowa.annet.

"Вы ударили кого-то ноутбуком?" – спросила vasilisavasilek4354.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.