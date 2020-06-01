"На дедушку Анатолия похож". Сын Собчак прочитал наизусть стихотворение российского классика

По мнению пользователей Instagram, сын российской телеведущей Ксении Собчак Платон похож на своего дедушку, покойного экс-мера Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram ролик, в котором ее сын Платон читает стихотворение поэта Михаила Лермонтова "Белеет парус одинокий".

"Выучили!!! Гордость-гордость", – написала она и отметила пост хештегом "артисты читают стихи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Выучили!!!! Гордость-гордость * #артистычитаютстихи Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Май 2020 в 5:42 PDT

Пользователи Instagram отметили, что Платон похож на своего дедушку, покойного экс-мера Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"На дедушку Анатолия похож", – отметила lilybrio.

"Хорошенький, копия ваш папа", – написала elfintyler.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.