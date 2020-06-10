В США похоронили Флойда, после смерти которого в мире начались протесты против расизма. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
9 июня в Хьюстоне (американский штат Техас) похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 25 мая в Миннеаполисе в ходе жесткого задержания полицейскими.
На церемонии, которая проходила в церкви, присутствовало около 500 человек, в том числе мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, сообщает CNN
. Всего почтить память Флойда пришли несколько тысяч его сторонников. К месту погребения гроб везли на белом катафалке. После смерти афроамериканца в США начались акции протеста против расизма, позже похожие протесты прошли в других странах.