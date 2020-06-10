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Трамп "был в ярости" из-за отказа главы Пентагона использовать армию для подавления протестов – WSJ

Из-за отказа министра обороны США Марка Эспера использовать армию для подавления беспорядков президент США Дональд Трамп собирался его уволить. Источники The Wall Street Journal утверждают, что советники отговорили главу государства от этого шага.

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От увольнения Эспера Трампа отговорили советники
От увольнения Эспера Трампа отговорили советники
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп "был в ярости" из-за несогласия министра обороны Марка Эспера использовать регулярную армию для подавления беспорядков, охвативших Соединенные Штаты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Собеседники газеты сообщили, что Трамп собирался уволить Эспера сразу же после того, как тот отказался поддержать президента в намерении использовать военных. Однако после консультаций с несколькими советниками Трамп отложил "планы по немедленному увольнению" главы Пентагона.

Кроме того, источники издания заявляют, что Эспер собирался сам подать в отставку и начал готовить заявление, но его убедили не делать поспешных шагов.

В Белом доме и Пентагоне оперативно не ответили на запрос WSJ о комментарии.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

1 июня Трамп заявил, что может воспользоваться законом 1807 года и вывести регулярные войска для разгона протестующих. Глава Пентагона не поддержал президента, заявив, что армию можно применять внутри страны только в экстренных ситуациях.

Теги: США, протесты, Пентагон, военные, беспорядки, Дональд Трамп, Марк Эспер, Миннеаполис, Джордж Флойд
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