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Мэр Миннеаполиса выступил против расформирования городского департамента полиции

Слова мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрая о том, что он не поддерживает полную ликвидацию городского департамента полиции, вызвали негодование протестующих. Они начали скандировать: "Иди домой, Джейкоб!" и "Позор!"

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Большинство в городском совете Миннеаполиса выступает за расформирование департамента полиции, мэр против
Большинство в городском совете Миннеаполиса выступает за расформирование департамента полиции, мэр против
Фото: EPA

Мэр Миннеаполиса (Миннесота, США) Джейкоб Фрай 6 июня выступил против предложения о расформировании городского департамента полиции из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает местная газета Star Tribune, об этом он заявил митингующим, которые пришли к его дому.

Слова мэра вызвали негодование собравшихся. Они начали скандировать: "Иди домой, Джейкоб!" Когда Фрай ушел со сцены, протестующие начали кричать: "Позор!"

Позже мэр отмечал, что выступает против расформирования управления, так как многие люди по-прежнему нуждаются в помощи полиции "в случаях бытового насилия или других самых тяжелых ситуациях".

Как отмечает Associated Press, общественные активисты годами критиковали департамент полиции Миннеаполиса, обвиняя правоохранителей в расизме и жестокости. Агентство пишет, что в новейшей истории США есть прецеденты полной ликвидации полицейских управлений из-за похожих скандалов: в 2000 году в Комптоне (штат Калифорния), в 2012-м – в Камдэне (штат Нью-Джерси).

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности.

Теги: США, убийство, протесты, полиция, расизм, митинг, беспорядки, правоохранители, Миннеаполис, Джордж Флойд
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