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Власти Ганы предложили всем афроамериканцам переехать в Африку из-за дискриминации в США

Министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси выразила надежду, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда положит конец расизму не только в США, но и во всем мире.

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Отенг-Гьяси: Расизм в Америке продолжает оставаться смертельной пандемией уже более 400 лет
Отенг-Гьяси: Расизм в Америке продолжает оставаться смертельной пандемией уже более 400 лет
Фото: Hon. Barbara Oteng Gyasi / Facebook

Гана готова приветствовать каждого этнического африканца, который захочет уехать от проявлений расизма в США. Об этом 5 июня заявила министр туризма, искусства и культуры Ганы Барбара Отенг-Гьяси, сообщает Ghana Web.

Отенг-Гьяси выразила надежду, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда положит конец расизму не только в США, но и во всем мире. Она подчеркнула, что "расизм в Америке продолжает оставаться смертельной пандемией уже более 400 лет".

Как отмечает издание, Гана в прошлом году открыла страну для приема африканцев из диаспор в рамках правительственной инициативы под названием "Год возвращения". В этом году правительство выступило с инициативой "За пределами возвращения", чтобы помочь африканцам из диаспоры поселиться в Гане и инвестировать в экономику.

В связи с этим Отенг-Гьяси отметила, что Гана готова приветствовать каждого африканца в диаспоре, который готов вернуться на континент "вдали от расовых злоупотреблений, которым они подвергались в течение примерно 400 лет".

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Его гибель спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: США, протесты, расизм, Гана, Джордж Флойд
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