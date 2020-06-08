Трамп – расист, и за это его сторонники готовы простить ему абсолютно все

Наша черно-белая проблема.

У нас проблема. Она банальная, черно-белая, старая, как средневековье: среди нас, оказывается, есть расисты.

Я, видимо, не окончательно потерял веру в человечество, поэтому каждый раз, когда сталкиваюсь с подобным, произношу про себя: "Не может быть!"

Когда истребляли чеченцев в 1995-м и 1999-м... Когда отлавливали грузин по всей Москве в 2008-м... Когда убивали украинцев в 2014-м... "Не может быть!" – что есть хоть кто-то среди людей, читающих и пишущих по-русски, кто искренне поддерживает массовые убийства! Оказалось, что такие люди есть и их много.

Потом пришел 2016 год здесь, в Америке. Наше меньшинство проголосовало за Трампа, но как-то так по-хитрому, что он стал президентом. Он проходимец и жулик. Он, скорее всего, агент Путина и Кремля. То есть с точки зрения Путина он точно завербованный агент Кремля. Вопрос в том, считает ли он сам себя агентом Кремля или у него какой-то другой взгляд на характер его отношений с Путиным.

Но сейчас все это уже не нужно доказывать, потому что все доказательства четыре года нам предъявляет сам Трамп. Я об этом много писал, поэтому не буду повторяться. Но из того, о чем не писал, из последних выходок Трампа: оказанное им по просьбе Путина давление на Саудовскую Аравию и Мексику для сокращения ими добычи нефти и поднятия цен на нефть (в том числе и на бензин у нас в Америке в период экономического кризиса) и приглашение Путина в сентябре этого года в США для включения его в "Большую восьмерку", из которой он был исключен в 2014 году после вторжения в Украину, и обсуждения с ним с глазу на глаз плана вмешательства Путина в ноябрьские президентские выборы на стороне Трампа.

Я думаю, что Путин остался очень доволен результатами активного мероприятия ФСБ 2016 года по вмешательству в президентские выборы в США и той разрушительной работой, которую проделал Трамп за годы своего президентства. Величайшая мировая держава, являвшаяся эталоном свободы и демократии для всего цивилизованного мира, надежный военный союзник, защищавший страны НАТО со времен Второй мировой войны от возможного советского (российского) вторжения, провозгласила основой своей политики изоляционизм; отвергла всех своих основных союзников (Канаду, Мексику и Европу); разогнала собственные спецслужбы; скомпрометировала американскую прессу, являвшуюся для всего мира (в том числе и не свободного) образцом, за которым следовало тянуться... А тут еще и коронавирус, поэтому и безработица 15–20%, и невиданный бюджетный дефицит, и приостановка экономической жизни страны... И президент, от которого все, что мы слышим, – это great, fantastic, nice и beautiful, – когда у нас умерло уже больше 110 тыс. человек и до сих пор умирает по 1 тыс. в день.

Но сейчас мы обсуждаем не Трампа. Сейчас мы обсуждаем "нас". На вопрос, почему вы голосовали за Трампа, большинство "русских" эмигрантов (введем этот термин для всех, кто приехал из бывшего СССР и России) отвечали: мы не за Трампа – мы против Клинтон.

С января 2016 года прошло почти 3,5 года. Я не думаю, что за этот срок Трамп приобрел хоть один голос избирателей. Я не думаю, впрочем, что он хоть один голос потерял. По последнему опросу консервативного канала Fox, лишь одна категория избирателей поддерживает Трампа в большинстве: белые мужчины без образования – 57%. Во всех остальных категориях у него меньше 50%, хотя у белых избирателей в целом – выше 40%. В общем, много. Это серьезная поддержка.

Клинтон уже нет. А поддержка есть. Так кто же у нас за Трампа и почему?

Среди моих знакомых по широкому кругу нет белых людей без образования. Все с высшим образованием. Есть и кандидаты, и доктора наук. Есть люди, читающие и даже пишущие. Список моих друзей, к сожалению, из года в год сокращается. Кто-то ("не может быть!") поддержал оккупацию Крыма – вычеркнули из списка. Кто-то поддерживает Трампа ("не может быть!") – вычеркнули...

И вот теперь возникло очередное "не может быть!", очередная лакмусовая бумажка, позволяющая многое определить и многих вычеркнуть.

Взбудораженная Америка, демонстрации, полиция, мародерство и разбитые витрины... По американским понятиям это не "протесты" (по мнению одних) и не "беспорядки" (по мнению других). Это революция, каких мы здесь более полувека не видели (может, никогда больше и не увидим ничего подобного).

Случайно ли, что эта революция пришлась на президентство Трампа? Разумеется, нет. Эта революция Трампом была спровоцирована, и абсолютно намеренно. Он и сейчас подливает масло в огонь каждым своим выступлением, каждым постом в Twitter. Стратегия – раскол. Тактика – провокация. Это единственное, что остается в колоде стоящего во главе страны шулера, любой ценой стремящегося продлить срок пребывания у власти еще на четыре года. Любой ценой.

Натравить республиканцев на демократов, полицейских – на демонстрантов, армию – на народ, богатых – на бедных, белых – на черных... И в этой мутной воде победить 3 ноября 2020 года под лозунгом Law and Order.

Еще один очевидный талант Трампа – разговаривать языком быдла, делая быдло всего мира своим верным союзником (под лозунгом "быдло всех стран объединяйтесь!"). Собственно, это обычный, привычный язык Трампа. Он не знает другого. Но оказалось ("не может быть!"), что этот язык устраивает весь республиканский сектор Сената и Палаты представителей, плюс те самые 57% белых мужчин без образования, плюс 40% с хвостиком белых образованных, потому что...

Потому что Трамп, сам не поднявшийся выше уровня быдла, пробравшись в Белый дом, очень многих на свой уровень опустил, подбирая в свой аппарат себе подобных и демонстрируя, что теперь разговаривать таким языком не просто можно, но и нужно.

Я всегда считал, что быть расистом стыдно. Примерно, как быть антисемитом. Конечно, люди не идеальны. У всех есть свои изъяны. Но некрасиво не любить людей за то, что они... А потому, даже если есть у тебя такой изъян, не стоит об этом открыто говорить или писать, потому что это стыдно. Ну и, понятное дело, невыгодно. Тебя раскритикуют, осудят, придется оправдываться, извиняться, что ты не это имел в виду и, на самом деле, не... а наоборот.

Так я считал, пока пару дней назад не прочитал на страничке историка Марка Солонина в Facebook изумивший меня текст из серии "не может быть!".

Вот этот текст: "Белые люди за счет собственных сил и средств, часто рискуя жизнью (шторма, крокодилы, змеи, комарики с вирусом во рту), вывезли много-много негров из Африки в самую лучшую (да-да!) страну мира. Сейчас потомки вывезенных живут – в сравнении с теми, кто остался в Африке – как в раю. И белые даже не требуют с афроамериканцев деньги за перевоз! Чего ж вам боле?

P.S. Да, негры в США работали. Много, тяжело и за миску еды. Но – оставшихся в Африке (к счастью, для нашего рассуждения, и, к несчастью, для них самих) было очень много, они все эти сотни лет много, тяжело (и часто впроголодь) работали. Результат? В Америке – США, а в Африке – Габон. Где лучше – понятно. А почему? Может быть, потому что белые в США добавили к труду плантационных рабов что-то еще, более ценное и даже уникальное?

P.P.S. Для особо забывчивых евреев напоминаю:

Евреи нигде, ни в одной стране мира не громили магазины и не жгли машины, "еврейский погром" – это про другое.

Евреи в СССР боролись за одно-единственное право: право уехать на историческую родину и более не обременять местных своими длинными носами, картавыми языками, запахом чеснока и шинками, в которых жиды спаивали русский народ; негры в США тоже борются за право вернуться на родину в Габон?

И последнее, самое главное: все сказанное распространяется на любых ох…евших от халявы и вседозволенности паразитов, любого цвета кожи, формы носа и прочее".

Я ненормативной лексики не использую, поскольку не вижу в этом необходимости. Но в данном случае я переслал нашему общему с Солониным знакомому этот пост с комментарием: "По-моему, ох…ел сам Марк Солонин".

Откровенно, я считал, что Солонин просто снимет этот пост – потому как вроде бы не подобает и невыгодно образованному человеку опускаться до уровня средневекового мракобесия и открыто демонстрировать свою ущербность всему миру. Но, к моему еще большему удивлению ("не может быть!"), пост остался висеть, а комментарии начали сыпаться. И я не ошибусь, если скажу, что подавляющая часть была из серии "готовы подписаться под каждым вашим словом". "Не может быть!" – привычно подумал я.

Ощутив себя в подавляющем меньшинстве, я переслал пост Солонина без комментариев нескольким своим хорошим знакомым. От одного из них я получил встречный вопрос: "А что вы сами об этом тексте думаете?" Из этого вопроса стало понятно, что моя точка зрения на текст Солонина априори не очевидна, поэтому я написал Солонину в Facebook, что я думаю о его тексте.

К чему я все это пишу... Я не собираюсь всерьез вести дискуссию на тему о том, что африканцы, которых отловили в Африке много веков назад и в клетке увезли в рабство на много поколений, оказывается, выиграли свой лотерейный билет и должны были оплатить еще и свой переезд в Америку. Я просто хотел бы указать, что протестное движение в США, свидетелями которого мы стали, абсолютно закономерно, абсолютно справедливо, абсолютно своевременно, поскольку, как оказалось, среди нас ("не может быть!") действительно есть расисты, которые не только не стесняются об этом говорить, но, низведя свои тексты до языка Трампа, пытаются вести на нем "научную дискуссию на тему".

Я против "научной дискуссии" на тему о том, почему геноцид евреев справедлив и оправдан. Я против "научной дискуссии" о том, почему рабы должны быть благодарны рабовладельцам. Я уверен, что есть еще и другие темы, о которых я не готов "дискутировать", потому что считаю это издевательством над разумом.

Но один вывод, вполне важный, полезный и научный, я, наконец, для себя сделал. Я понял, откуда берется эта масса поддерживающих Трампа людей. Это обычные белые расисты, не всегда признающиеся в этом вслух. Это не те, кто против Клинтон. Это те, кто за Трампа, потому что он тоже расист, и за это они готовы простить ему абсолютно все.

Источник: Yuri Felshtinsky / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора