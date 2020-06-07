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"Теперь все под контролем". Трамп объявил о выводе Нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что подразделения Национальной гвардии, введенные в Вашингтон из-за массовых акций протеста, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, отправляются домой, но "могут быстро вернуться". Накануне из столицы Соединенных Штатов вывели армейские подразделения.

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Массовые протесты в США продолжаются с конца мая из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда
Массовые протесты в США продолжаются с конца мая из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 7 июня сообщил в Twitter, что отдал приказ о выводе подразделений Национальной гвардии из Вашингтона (округ Колумбия).

"Только что я отдал приказ Национальной гвардии начать подготовку к выводу из Вашингтона. Сейчас [в столице] все под замечательным контролем. Они отправляются домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – заявил президент США.

Он добавил, что прошлой ночью в Вашингтоне было "гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Протесты охватили США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

6 июня стало известно, что глава Пентагона распорядился вывести из столицы всех военных (в Вашингтоне были расквартированы 1600 десантников и сотрудников военной полиции для охраны федеральных органов власти).

Теги: США, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп, афроамериканцы, Джордж Флойд
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