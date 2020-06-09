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В США полицейские и другие члены религиозной общины омыли ноги пасторам-афроамериканцам. Видео

6 июня в городе Кэри (штат Северная Каролина, США) состоялась акция, во время которой члены религиозной общины и общественные деятели омывали ноги афроамериканцам – религиозным лидерам, молясь о прекращении расизма в стране, сообщил телеканал CBN News. В акции принимали участие члены христианской религиозной организации "Церковный центр "Наследие". Они омывали ноги пасторам Джеймсу и Фейт Вокома. Агентство Associated Press отметило, что в акции приняло участие несколько полицейских. Член городского совета Кэри Лори Буш, которая присоединилась к молитвенной прогулке, написала в Twitter, что омовение ног было трогательным моментом. Видео акции выложила в Facebook прихожанка церкви Фабиола Дуассен. Омовение ног другого человека считается актом смирения в христианстве.

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Пасторам омывали ноги 6 июня в городе Кэри (штат Северная Каролина)
Пасторам омывали ноги 6 июня в городе Кэри (штат Северная Каролина)
Фото: Fabiola Doissaint / Facebook

С конца мая в США продолжаются акции протеста против расизма, которые спровоцировала гибель 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

По данным американских СМИ, полицейский Дерек Шовен держал колено на шее задержанного в течение 8 минут 46 секунд, включая почти три минуты после того, как Флойд перестал двигаться и говорить.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе, а затем распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии

В некоторых городах полицейские становятся на одно колено в знак солидарности с протестующими.

С начала протестов в США погибло не менее 11 человек.

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Видео: Fabiola Doissaint / Facebook
Теги: США, христианство, протесты, Северная Каролина, афроамериканцы, Джордж Флойд
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