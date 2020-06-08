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Лидеры Демократической партии США почти девять минут стояли на колене в память о погибшем афроамериканце Флойде. Видео

8 июня ведущие представители Демократической партии США почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала волну протестов в стране. Как сообщил "Голос Америки", спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и другие законодатели-демократы почти девять минут стояли на одном колене. У демократов были африканские шарфы. "Вы видите, как долго колено находилось на его шее", – сказала Пелоси. Видео опубликовало в YouTube издание The Hill.

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Пелоси и другие законодатели-демократы во время акции встали на одно колено
Пелоси и другие законодатели-демократы во время акции встали на одно колено
Фото: EPA

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

По данным американских СМИ, полицейский Дерек Шовен держал колено на шее задержанного в течение 8 минут 46 секунд, включая почти три минуты после того, как Флойд перестал двигаться и говорить.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии

С начала протестов в США погибло не менее 11 человек.

видео

Видео: The Hill / YouTube
Теги: США, протесты, Сенат США, афроамериканцы, Палата представителей, Чак Шумер, Нэнси Пелоси, Джордж Флойд
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