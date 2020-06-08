Лидеры Демократической партии США почти девять минут стояли на колене в память о погибшем афроамериканце Флойде. Видео

Пелоси и другие законодатели-демократы во время акции встали на одно колено Фото: EPA

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

По данным американских СМИ, полицейский Дерек Шовен держал колено на шее задержанного в течение 8 минут 46 секунд, включая почти три минуты после того, как Флойд перестал двигаться и говорить.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.

С начала протестов в США погибло не менее 11 человек.