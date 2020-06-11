В сгоревшей одесской гостинице нашли остатки нефтепродуктов

В прачечной одесского отеля "Токио Стар", где предположительно был очаг возгорания, эксперты нашли следы светлых нефтепродуктов, но конкретный их вид определить не смогли.

Пожар в отеле "Токио Стар" начался в ночь на 17 августа 2019 года Фото: od.dsns.gov.ua

Эксперты-криминалисты нашли в сгоревшей 17 августа прошлого года одесской гостинице "Токио Стар" остатки нефтепродуктов. Об этом идет речь в заключении Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые 10 июня опубликовала "Думская".

Согласно документу, следы "измененных светлых нефтепродуктов, конкретный вид которых определить невозможно", были выявлены на образцах пожарного мусора и фрагментов вещей, взятых в прачечной отеля. Именно там, по мнению следствия, и был очаг возгорания.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Пожар в отеле "Токио Стар" начался в ночь на 17 августа 2019 года. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной. Погибло девять человек.

Полиция открыла уголовное производство. Следствие выдвинуло три основные версии произошедшего: сокрытие убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

СМИ сообщили, что первая версия не подтвердилась, однако 7 октября суд по заявлению активиста Николая Коваля обязал правоохранителей расследовать дело о возможном убийстве перед пожаром в отеле. По мнению активиста, пожар мог произойти из-за сокрытия следов убийства 10-летней девочки Валентины Довгой и ее матери Анны Довгой.

Госбюро расследований открыло производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области.

Владельца отеля Вадима Черного задержали 17 августа. Ему сообщили о подозрении. 20 августа суд арестовал мужчину, а в октябре продлил меру пресечения еще на два месяца, определив альтернативой залог в размере 53 млн грн. В ноябре его выпустили под домашний арест.

2 сентября о подозрении сообщили второму совладельцу "Токио Стар", Сергею Дурачу, 11 сентября о подозрении сообщили администратору сгоревшей гостиницы, а 20 сентября – главному инженеру заведения.