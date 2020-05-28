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Пожар в одесском колледже. Фигуранта дела поэта Хаецкого отпустили на поруки нардепов

Одесский поэт и общественный деятель Андрей Хаецкий занимал должность заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по административно-хозяйственной работе еще до пожара в учебном заведении. 22 мая Киевский районный суд Одессы арестовал его без права залога, а спустя неделю апелляционный суд пересмотрел эту меру пресечения.

Подозреваемый на заседании суда не присутствовал
Подозреваемый на заседании суда не присутствовал
Фото: dumskaya.net

28 мая Одесский апелляционный суд отпустил на поруки депутатов поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого – фигуранта дела о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в 2019 году, сообщил "Укринформ"

Хаецкого взяли на поруки народный депутат от "Слуги народа" Сергей Колебошин и член депутатской группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский. 

Суд постановил освободить Хаецкого из-под стражи немедленно.

"Думская" отметила, что Хаецкий на заседании не присутствовал, поскольку находится в медчасти СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья.

Под зданием прошла акция в поддержку Хаецкого. В ней приняло участие около 200 человек.

Акция под зданием суда. Фото: dumskaya.net
Акция под зданием суда. Фото: dumskaya.net

Хаецкий раньше занимал должность заместителя директора колледжа по административно-хозяйственной работе (уволился 18 ноября 2019 года, то есть до пожара в колледже). Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к пожару с человеческими жертвами. 

Подозрение Хаецкому объявили 15 мая, 22 мая Киевский районный суд Одессы арестовал его без права залога.

Близкие поэта сообщили, что у него серьезные проблемы со здоровьем, полгода назад он перенес операцию на сердце.

У бывшего замдиректора колледжа была самая строгая мера пресечения среди всех фигурантов дела.

4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагались колледж, а также Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. 

По делу по пожаре, кроме Хаецкого, подозрения объявлены еще трем лицам: директору колледжа Любови Кочерге, заведующему хозяйством учебного корпуса и заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства. Всем, кроме Хаецкого, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрооборудования на третьем этаже.

Теги: Одесса, пожар, суды, Анатолий Урбанский, пожар на Троицкой, 25 в Одессе, Андрей Хаецкий, Сергей Колебошин
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