Пожар в одесском колледже. Суд отправил в СИЗО поэта

Одесский поэт Андрей Хаецкий до ноября 2019 года занимал должность заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по административно-хозяйственной работе. Ему инкриминируют нарушение установленных законодательством требований противопожарной безопасности, что привело к пожару 4 декабря. Суд арестовал Хаецкого без права выхода под залог.

Хаецкому объявили подозрение, хотя он уволился из колледжа за несколько недель до пожара Фото: Андрій Хаєцький / Facebook

Киевский районный суд Одессы 22 мая арестовал без права залога бывшего заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по административно-хозяйственной работе Андрея Хаецкого, его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к пожару с человеческими жертвами 4 декабря 2019 года. Как пишет "Думская", избрание меры пресечения вызвало протесты общественных деятелей, волонтеров и литераторов Одессы.

Хаецкий – известный в городе поэт. Он работал в колледже до 18 ноября 2019 года. После него должность замдиректора колледжа по АХЧ занимала Татьяна Соловей.

"Он передавал дела Соловей, на руках осталась его должностная инструкция, где указано, что он не являлся ответственным за пожарную безопасность, но указано, что он должен был организовать процесс обучения ответственных лиц", – рассказала журналистка Елена Ротари.

Близкие Хаецкого считают, что его пытаются сделать "стрелочником": отправка в СИЗО – элемент давления с расчетом на то, что поэт сломается и подпишет соглашение со следствием. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, полгода назад он перенес операцию на сердце.

Подозрение Хаецкому объявили 15 мая. Правоохранители утверждают, что он скрывался от следствия. По словам друзей мужчины, это неправда.

"Он проходил по делу в качестве свидетеля, жил не у родителей, о чем следователь знал. 11 мая уехал в Винницу к знакомой. Когда прочел в СМИ о том, что ему сообщили о подозрении, вернулся и 21 мая сам пришел к следователю. Ему вручили сообщение о подозрении, повестку в суд о мере пресечения и допросили. На рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 22 мая Андрей тоже самостоятельно явился в Киевский районный суд", – сказал один из приятелей Хаецкого.

В настоящее время у бывшего замдиректора колледжа по АХЧ самая строгая мера пресечения среди всех фигурантов дела.

4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагаются колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.

7 декабря правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест. Также под домашний арест отправили заведующего хозчастью учебного корпуса и заведующую дневным отделением колледжа.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрооборудования на третьем этаже.