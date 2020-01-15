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В Одессе избрали меру пресечения для завхоза колледжа, в котором из-за пожара погибли люди

Киевский райсуд Одессы отправил завхоза горевшего в декабре 2019 года колледжа Татьяну Фомич под ночной домашний арест. Ее подозревают в служебной халатности.

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Фомич (на фото справа) обязали находиться дома в ночное время
Фомич (на фото справа) обязали находиться дома в ночное время
Фото: graty.me

15 января Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения для Татьяны Фомич, завхоза колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года произошел пожар, унесший жизни 16 человек. Об этом проинформировал проект "Ґрати".

Сторона обвинения просила отправить Фомич под домашний арест с 19.00 до 8.00.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Фомич отправили под домашний арест с 22.00 до 6.00.

Завхоза подозревают в служебной халатности. По версии правоохранителей, Фомич "не предприняла меры по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии", а также как член комиссии согласилась с ее выводом о готовности корпуса колледжа к новому учебному году.

Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 утром 4 декабря 2019 года. В здании располагаются колледж, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. 

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.

Теги: Одесса, пожар, колледж, домашний арест, суд, пожар на Троицкой, 25 в Одессе
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