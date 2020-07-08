Пожары в Луганской области. Полиция рассматривает три основные версии возгорания

Среди основных причин возгорания леса в Луганской области – погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечено более 20 следователей Фото: npu.gov.ua

Полиция рассматривает три основные версии возгорания леса в Луганской области. Об этом 8 июля во время заседания оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди основных причин возгорания – погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

"Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", – подчеркнул Клименко.

Также он добавил, что сейчас среди задач правоохранителей – не допустить случаев мародерства. В связи с этим были созданы дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют районы, где произошел пожар.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечено более 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. Для охраны публичной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 60 полицейских.

Масштабный пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСГЧ на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро", еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в "Волчьем озере" огонь уничтожил 80 дачных домов.

Информация о количестве жертв пожаров разнится: ГСЧС 8 июля сообщала о трех погибших, пресс-служба МВД вечером 7 июля – о шести. Утром 8 июля представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что ночью количество жертв увеличилось – в больнице скончался местный житель 1962 года рождения, который получил термические ожоги.