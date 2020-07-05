Пожар в Новой Каховке. Жильцов дома отселят

Жителей многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области временно разместят в общежитии, кормить будут в детском саду, рассказали в мэрии.

Жильцов горевшего пятиэтажного дома в Новой Каховке Херсонской области планируют отселить. Об этом председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил в Facebook.

"Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областная власть окажет всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", – заявил Гусев.

Мэр города Владимир Коваленко в комментарии "Online НК" сказал, что жители всех квартир пятого этажа будут отселены, возможно, придется подыскивать жилье и другим.

"Свое согласие на размещение людей в общежитии предоставила директор электротехнического лицея. Также для этой цели будет задействован детский сад "Золотой ключик", который находится во дворе дома. Сейчас в нем уже готовится ужин для пострадавших", – рассказал Коваленко.

По его словам, дом и двор на ночь останутся под наблюдением полиции и сотрудников ГСЧС.

Сильный пожар, охвативший всю крышу многоквартирного дома по улице Букина в Новой Каховке, вспыхнул днем 5 июля. Пострадавших нет.

К ликвидации ЧП было привлечено семь пожарных команд, сообщило областное управление ГСЧС. Пожар был локализован в 16.16, а ликвидирован в 18.40.

Полицейские задержали жильца одной из квартир верхнего этажа. Он рассказал, что, выпив, лег на диван покурить, но заснул. Начато уголовное производство.