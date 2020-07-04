В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных

В Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о повышенной пожарной опасности 4–6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о пожарной опасности. Так, 4–6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что в пожароопасный период запрещается разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах) и заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых с лесохозяйственной целью. Также запрещается курить, бросать в лесу непогашенные спички и окурки.

При обнаружении пожара на открытой территории необходимо сразу же сообщать на номер 101.