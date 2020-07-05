Лег покурить и заснул. Предполагаемый виновник поджога пятиэтажки в Новой Каховке задержан

5 июля в Новой Каховке Херсонской области загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. По данным полиции, огонь вспыхнул в квартире, владелец которой злоупотребляет спиртными напитками.

Из квартиры на пятом этаже огонь перекинулся на крышу Фото: hr.npu.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции задержали 38-летнего жителя Новой Каховки Херсонской области, который, вероятно, стал виновником масштабного пожара. Об этом вечером 5 июля сообщил департамент коммуникации областного управления Национальной полиции.

"Полицейские установили, что на пятом этаже дома проживает мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками. Сегодня соседи услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через 10 минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", – говорится в пресс-релизе.

Жилец рассказал полицейским, что, выпив, решил покурить на диване и заснул.

Открыто уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Сильный пожар, охвативший всю крышу многоквартирного дома по улице Букина в Новой Каховке, вспыхнул днем 5 июля. Пострадавших нет. К ликвидации ЧП было привлечено семь пожарных команд, сообщило областное управление ГСЧС. Пожар был локализован в 16.16, а ликвидирован в 18.40.