В Новой Каховке горит многоквартирный дом

В Новой Каховке произошло возгорание на пятом этаже в многоквартирном доме, огонь перекинулся на крышу. Об этом сообщает "Online Новая Каховка".
В социальных сетях публикуют фотографии и видеоролики с места событий.
м. Нова Каховка, Херсонська обл.— Arthur (@arthuruank) July 5, 2020
Горить п'ятиповерховий будинок.
Загорівся дах... pic.twitter.com/tT2XginZKJ
Пожежа на вулиці Букіна 20 Нова Каховка pic.twitter.com/6yKxUshjfN— Артем Ліповцев (@_Quarder_) July 5, 2020
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
На месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.
Как сообщает ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
Официальной информации пока еще нет.