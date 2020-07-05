В Новой Каховке горит многоквартирный дом

В Новой Каховке на месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.

В социальных сетях публикуют фотографии и видеоролики с места событий Фото: Артем Ліповцев / Facebook

В Новой Каховке произошло возгорание на пятом этаже в многоквартирном доме, огонь перекинулся на крышу. Об этом сообщает "Online Новая Каховка".

В социальных сетях публикуют фотографии и видеоролики с места событий.

м. Нова Каховка, Херсонська обл.



Горить п'ятиповерховий будинок.

Загорівся дах... pic.twitter.com/tT2XginZKJ — Arthur (@arthuruank) July 5, 2020

Пожежа на вулиці Букіна 20 Нова Каховка pic.twitter.com/6yKxUshjfN — Артем Ліповцев (@_Quarder_) July 5, 2020

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

ВИДЕО

Видео: Харьков сегодня / YouTube

На месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.

Как сообщает ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Официальной информации пока еще нет.